Главные новости за 1 ноября. Кавказ

Интерес к студиям в новостройках Ставрополя увеличился на 39% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. В Ставрополе за отчетный период выбор жилья расширился на 46%. Количество однокомнатных квартир выросло на 74%, двухкомнатных — на 27%, трехкомнатных — на 25%, а студий — в 2,9 раза.

В Ставропольском крае количество плодоводов (ИП и юридических лиц), выращивающих фрукты и ягоды, виноград, тропические, субтропические, цитрусовые, семечковые, косточковые, масличные культуры, орех, специи, а также культуры для производства напитков, за год увеличилось на 12,3% — до 246 организаций по данным на октябрь 2025 года.

Суд вынес приговоры экс-депутату Думы Ставропольского края и двум его сообщникам. Экс-парламентарий в мае 2024 года предложил через посредников сыну находившегося под стражей чиновника изменить его отцу меру пресечения на домашний арест и прекратить уголовное преследование. За эти услуги фигурант запросил 50 млн руб.

Туристический поток в Республику Дагестан за последние десять лет вырос на 330%. В прошлом году турпоток в Республику Дагестан составил 1,8 млн человек.

В селе Дылым Казбековского района зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций среди детей. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.