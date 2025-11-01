На Ставрополье количество производителей плодов, ягод и специй выросло на 12,3%

В Ставропольском крае количество плодоводов (ИП и юридических лиц), выращивающих фрукты и ягоды, виноград, тропические, субтропические, цитрусовые, семечковые, косточковые, масличные культуры, орех, специи, а также культуры для производства напитков, за год увеличилось на 12,3% — до 246 организаций по данным на октябрь 2025 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в компании «Контур.Фокус».

Аналитики уточнили, что выручка компаний (юридических лиц, без ИП) Ставрополья в этой сфере в 2024 году достигла почти 5 млрд руб., что на 12,7% больше, чем заработали производители плодов, ягод и специй в 2023 году.

«Площадь плодово-ягодных насаждений в Ставропольском крае активно растет. Тенденция сохраняется на протяжении пяти последних лет. Во многом это связано с активной государственной поддержкой. В 2020-2024 годах ставропольские предприятия заложили 2,4 тыс. га садов. Из них 50% составляют сады суперинтенсивного типа с плотностью посадки более 2,5 тыс. саженцев на 1 га, доля такого типа сада увеличивается с каждым годом. Помимо традиционных яблоневых садов, в крае расширяют закладку косточковых и орехоплодных культур»,— рассказали в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае, по оперативным данным на 1 ноября, собрали почти 65 тыс. т плодов и ягод, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

