В Казбековском районе Дагестана десять детей заболели кишечной инфекцией

В селе Дылым Казбековского района зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций среди детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального района.

Сейчас в стационаре Казбековской центральной районной больницы находятся шесть несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста. Еще четверо детей проходят амбулаторное лечение. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Дети получают симптоматическую и противовирусную терапию.

Медработники проводят подворные обходы для поиска возможных заболевших. Специалисты отобрали пробы пищи в детских садах и воды из водопроводной сети. При обследовании водопровода мест подсоса канализации и протечек не обнаружили.

«До получения результатов анализов говорить об этиологии ОКИ не представляется возможным. Картина течения заболевания разнится», — отмечают в администрации.

В качестве дополнительной меры до 5 ноября в районе введено умеренное хлорирование воды.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после массового отравления в Казбековском районе Республики Дагестан

Константин Соловьев