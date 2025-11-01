Интерес к студиям в новостройках Ставрополя вырос на 39%

Интерес к студиям в новостройках Ставрополя увеличился на 39% по сравнению с третьим кварталом 2024 года, сообщила «Ъ-Кавказ» платформа Авито Недвижимость, подводя итоги работы первичного рынка жилья.

По данным технологической платформы, предложение новостроек в России за год выросло на 34%. Наибольший прирост зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир — 46%, студий и двухкомнатных — по 34% в каждом. Предложение увеличилось в 34 из 42 городов исследования.

В Ставрополе за отчетный период выбор жилья расширился на 46%. Количество однокомнатных квартир выросло на 74%, двухкомнатных — на 27%, трехкомнатных — на 25%, а студий — в 2,9 раза.

Спрос на квартиры в новостройках по стране увеличился на 7% год к году. Студиями стали интересоваться на 21% чаще, однокомнатными квартирами — на 12%. Лидерами по росту активности покупателей стали Воронеж (рост в 2,8 раза), Саратов (в 2,1 раза), Кемерово (в 2 раза), Липецк (90%) и Омск (79%).

Чаще всего пользователи платформы интересовались квартирами в новостройках Воронежа (7% от всей России), Москвы и Краснодара (по 4%), Санкт-Петербурга, Калининграда, Челябинска и Ростова-на-Дону (по 3%).

Объем продаж первичного жилья достиг 136,8 тысячи договоров долевого участия, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Выручка застройщиков составила 1,286 трлн руб. — прирост 21% к третьему кварталу 2024 года.

По количеству заключенных договоров лидируют Москва (19,5 тыс.), Московская область (10,7 тыс.), Санкт-Петербург (8,6 тыс.), Краснодарский край (7,3 тыс.) и Свердловская область (6,3 тыс.). Эти регионы занимают 38% всех продаж новостроек по стране.

Средняя площадь проданной квартиры сократилась с 48,7 до 46,9 кв. м. Самые компактные квартиры продавались в Санкт-Петербурге (39,6 кв. м), наиболее просторные — в Северной Осетии (58,4 кв. м).

«Итоги квартала и уверенный рост продаж год к году позволяют утверждать, что рынок новостроек стабилизировался на приемлемых уровнях спроса»,— прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 172 тыс. руб. Самые доступные новостройки предлагались в Смоленске (100 тысяч рублей за кв. м), самые дорогие — в Сочи (481 тыс. руб. за кв. м).

Тат Гаспарян