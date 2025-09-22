Артем Жога анонсировал презентацию фильма «Волонтеры Урала» на форуме в ЯНАО

На форуме «Патриоты Урала» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) представят документальный фильм «Волонтеры Урала» о поддержке участников специальной военной операции (СВО), сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в своем Telegram-канале. «Идея фильма родилась на прошлом форуме (в Ельцин-центре.— "Ъ-Урал"), чтобы рассказать о неравнодушных уральцах, настоящих патриотах, которые от чистого сердца помогают бойцам на передовой, их близким и жителям новых регионов. Особенно ценно, что фильм стал совместным проектом Донбасса и Урала»,— пояснил он.

По данным полпредства, режиссерами картины выступили сотрудники Киностудии им. Николая Данилевского из города Мариуполь (Донецкая народная республика). «Они объезжают все регионы УрФО и находят интересные примеры помощи фронту. В первой части фильма они расскажут о студенте из Кургана, который восстанавливает мотоцикл в гараже, чтобы отправить на СВО, школьнике, который отдает заработанные деньги на гуманитарную помощь и других героях»,— добавили в сообщении.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). Третий форум на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге собрал более 600 человек из 10 регионов России.

Форум пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. Заявки для участия направили волонтеры и гражданские активисты из более 20 регионов России. На полях форума обсудят темы социального проектирования и грантовой поддержки волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационную поддержку СВО, проведут демонстрацию новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Василий Алексеев