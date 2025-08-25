Форум «Патриоты Урала» на Ямале пройдет с 7 по 9 ноября

Проведение четвертого форума «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) назначено на 7-9 ноября. Мероприятие состоится в Новом Уренгое, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: полпредство УрФО Артем Жога

Фото: полпредство УрФО

Основная программа запланирована на 8 ноября. В этот день состоятся ключевые дискуссии, панельные сессии, презентации лучших практик и тематические секции. Регистрация на мероприятие уже началась. «Форум каждый раз не только меняет географию, но и перестраивается содержательно, чтобы отвечать на те запросы, которые формулирует само волонтерское сообщество. В этот раз форум в Новом Уренгое получит образовательный формат, но мы обязательно сохраним и площадки для открытых дискуссий»,— сказал полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

В рамках образовательной программы на форуме будут обсуждаться темы медиаволонтерства и информационной поддержки спецоперации, а также социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив. Во второй части мероприятия участники представят лучшие практики патриотического воспитания молодежи и программы поддержки участников СВО, среди них — реабилитация, трудоустройство и психологическая помощь. Кроме того, на форуме будет работать секция для Комитета семей воинов Отечества и региональных представителей фонда «Защитники Отечества» в УрФО. Форум завершится традиционной пленарной сессией с участием Артема Жоги.

Напомним, проведение форума «Патриоты Урала» на Ямале анонсировали в июне в ходе третьего форума в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Его участниками стали более 600 человек из 10 регионов России. Волонтеры и эксперты обсудили психологическую помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодого поколения и журналистику в период проведения СВО.

Ирина Пичурина