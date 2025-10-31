Пассажиры Пятигорска сдали 58 тысяч бутылок и банок в фандоматы

За девять месяцев 2025 года пассажиры сдали в фандоматы на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги 214 тыс. пластиковых бутылок и 56 тыс. алюминиевых банок для дальнейшей переработки. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, наибольшую активность проявили пассажиры трех вокзалов. В Пятигорске собрали 58,4 тыс. единиц тары, в Адлере — 43,8 тыс., в Сочи — около 27,6 тыс. В настоящее время 32 устройства для сбора тары работают на 27 вокзальных комплексах СКЖД.

«Собранная упаковка хранится в фандоматах до их заполнения, после чего поступает на специализированные предприятия. Там материалы сортируют, измельчают и готовят для повторного использования в производстве новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и других изделий»,— пояснили в СКЖД.

В пресс-службе уточнили: «За каждую сданную единицу тары пассажиры получают бонусы, которые можно обменять на скидки у партнеров проекта. Среди них — крупные торговые сети, магазины электроники, бытовой химии, косметики, книжные лавки, предприятия общепита и онлайн-кинотеатры».

Валентина Любашенко