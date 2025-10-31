На Ставрополье расторгли сделку на 28 млн рублей с недобросовестным подрядчиком

По требованию прокуратуры Ставропольского края расторгли контракт с организацией, включенной в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Правоохранители установили, что министерство строительства и архитектуры края в 2022 году заключило соглашение с компанией на реконструкцию больницы в селе Кугульта. Незаконную сделку прокуратура региона оспорила в арбитражном суде.

Решением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда требования надзорного ведомства удовлетворены, госконтракт признан ничтожной сделкой, а денежные средства в размере около 28 млн рублей – подлежащими возврату в бюджет.

Константин Соловьев