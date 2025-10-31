Власти Ставропольского края привлекут 500 млн рублей для пополнения бюджета
Министерство финансов Ставропольского края планирует привлечь 500 млн руб. кредитных средств для пополнения бюджета. Об этом свидетельствуют данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Кредитные средства предполагается привлечь по ставке не выше 20% годовых сроком на один год. Прием заявок на участие в аукционе завершится 7 ноября.
Согласно изменениям, внесенным в сентябре, доходы бюджета Ставропольского края на 2025 год составляют 203,6 млрд руб., расходы — 217 млрд руб. Дефицит составил 13,4 млрд руб.