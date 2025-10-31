В Ставропольском крае младенец пострадал в тройном ДТП

В Петровском округе Ставропольского края в тройном ДТП пострадал полугодовалый младенец. Авария случилась утром 30 октября, на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2110» слишком разогнался на трассе, из-за чего автомобиль занесло. Машина столкнулась со встречными грузовиком «Газ 3302» и автомобилем Volkswagen».

В результате случившегося 6-месячную пассажирку Volkswagen госпитализировали с травмами.

Обстоятельства аварии уточняются.

Мария Хоперская