В КБР количество предпринимателей увеличилось на почти 7%

В Кабардино-Балкарии в настоящий момент зарегистрировано более 23 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на почти 7% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время количество работников в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, превысило 108 тыс. Поступления от них по специальным налоговым режимам на начало лета достигло более 1,5 млрд руб., что на 13,9% выше прошлогоднего показателя.

Константин Соловьев