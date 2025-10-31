Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С начала года в Северной Осетии выявили 12 случаев патологий у новорожденных

С начала 2025 года в Северной Осетии выявили 12 случаев патологий у новорожденных. Всего специалисты обследовали более 5,5 тыс. детей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Программа расширенного скрининга позволяет обследовать новорожденных на наличие 36 заболеваний. Раннее выявление патологий обеспечивает возможность своевременного лечения и наблюдения за состоянием младенцев.

Мария Хоперская

