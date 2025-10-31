С начала года в Северной Осетии выявили 12 случаев патологий у новорожденных

С начала 2025 года в Северной Осетии выявили 12 случаев патологий у новорожденных. Всего специалисты обследовали более 5,5 тыс. детей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.

Программа расширенного скрининга позволяет обследовать новорожденных на наличие 36 заболеваний. Раннее выявление патологий обеспечивает возможность своевременного лечения и наблюдения за состоянием младенцев.

Мария Хоперская