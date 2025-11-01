Что стало с участниками «списка Бориса Титова» после их возвращения в Россию

В 2018 году был отменен международный розыск нескольких бизнесменов из «списка Бориса Титова», благодаря чему беспрепятственно вернуться в Россию смогли обвиненный в хищении линии по производству текстурированного соевого белка Леонид Кураев, обвиненный в покушении на мошенничество на 68 млн руб. Михаил Кубасов, обвиненный в попытке мошенничества и захвата доли своих партнеров по «Нафтатрансу» Анатолий Локтионов, незаконно завладевшая контрольным пакетом акций ОАО НИИЭМИ Юлия Макурина, а также столичный юрист Дмитрий Паньков, которому инкриминировали разглашение коммерческой тайны и срыв сделки на 700 млн руб. Об их уголовном преследовании более не сообщалось.

Кроме того, в июне 2018 года вернулся в Россию Сергей Капчук, которого в 2004 году обвинили в хищении 2 млрд неденоминированных рублей, выделенных на покупку служебного жилья для представителя губернатора Свердловской области при президенте России, обязанности которого он исполнял в 1997 году. После этого Капчук уехал в ОАЭ, а позднее — в Великобританию. В мае 2019 года Екатеринбургский суд приговорил его к двум годам условно и амнистировал. В 2021 году Капчук безуспешно баллотировался в Госдуму.

В августе 2018 года из Греции в Россию был экстрадирован бывший гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким, обвиненный в мошенничестве. По данным следствия, в 2008 году господин Ким заключил договор долевого участия с ипотечной корпорацией «Икмо», которой впоследствии обязался передать 31 квартиру, однако на следующий год Эрнест Ким продал одну из квартир за 4,5 млн руб. в обход «Икмо». В августе 2018 года Химкинский горсуд приговорил бизнесмена к трем годам лишения свободы условно.

В августе 2018 года в Россию вернулся Алексей Кузнецов, который, по версии следствия, создал в Ростове организованную группу для незаконной банковской деятельности, после чего нелегально обналичил или перечислил транзитом 96,16 млн руб. В октябре 2020 года Ленинский районный суд назначил ему три года условно.

В конце 2018 года в Россию вернулся один из бывших топ-менеджеров, экс-президент ГК «Квартстрой» Павел Власюк, которого обвиняли в нецелевом расходовании 2,4 млрд руб., полученных от более 5 тыс. участников долевого строительства. Рассмотрение его дела началось в Черемушкинском районном суде в Москве в мае 2024 года. В апреле 2025 года по тому же делу было вынесено решение в отношении другого участника «списка Бориса Титова» Александра Байгушева — он получил семь лет лишения свободы.

В июне 2019 года в Россию вернулся бывший гендиректор компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Роман Стародубец, которого обвиняли в изготовлении подложных документов при получении кредита 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. В марте 2021 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил господина Стародубца к двум годам условно.

В июне 2020 года в Россию вернулся бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. По версии следствия, в 2018 году он незаконно передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. с последующим правом выкупа по льготной цене. В апреле 2024 года Никулинский райсуд по совокупности преступлений назначил ему семь лет колонии строгого режима.

В сентябре 2023 года в Россию вернулся Василий Дякун, которого в 2015 году обвинили в предоставлении незаконных услуг по обналичиванию денег. По данным следствия, с 2007 по 2014 год он входил в подпольную финансовую организацию, которая осуществила незаконные трансакции на 9,2 млрд руб., заработав при этом около 200 млн руб. на нелегальных банковских операциях. В апреле 2024 года Омский суд назначил ему три года условно, но тут же освободил от наказания в связи с амнистией, объявленной Госдумой к 70-летнему юбилею Победы.

В июле 2025 года из Турции в Россию экстрадировали Александра Делиса. В 2017 году его обвинили в хищении средств дольщиков при реализации крупных проектов по строительству жилья. По данным МВД РФ, в 2012–2017 годах он и его сообщники присвоили около 600 млн руб., а участники долевого строительства лишились приобретенного жилья.