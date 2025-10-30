Главные новости за 30 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Сразу восемь районов Воронежской области атаковали в ночь на 30 октября украинские беспилотники — удалось сбить 21 машину. На юге региона были повреждены крыши и окна шести частных домов, выбиты стекла в школе и здании сельхозпредприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, театр оперы и балета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, театр оперы и балета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты курской облдумы проголосовали за назначение на пост министра градостроительной политики Дмитрия Савина.

В Тамбовской области заработал мораторий на приватизацию земли сельхозназначения до 2050 года. Запрет будет наполнять бюджеты за счет долгосрочной аренды и позволит распоряжаться землей в государственных целях — например, создавать индустриальные парки.

С начала года Орловская область в 63 раза увеличила экспорт молочных продуктов и в полтора — подсолнечного масла. «Молочка» в основном уезжает в Узбекистан и Туркмению, а масло — в Китай, Индию, Латвию, Белоруссию, Азербайджан и Чили.

В Липецкой области уже на ближайшем заседании облсовета могут увеличить транспортный налог.

А в Белгородской — живут самые богатые в Черноземье тренеры «искусственного интеллекта»: их медианная зарплата составляет 108 тыс. руб. в месяц.

Юрий Голубь