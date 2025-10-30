Больше всего в Черноземье тренеры ИИ могут заработать в Белгородской области

В Белгородской области зафиксирована наибольшая медианная зарплата для тренеров искусственного интеллекта в Черноземье — она составляет 108 тыс. руб. Показатель позволяет региону занять второе место среди субъектов ЦФО после Тульской области, где навыки специалистов в отрасли оцениваются в 170 тыс. руб. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Вторым регионом Черноземья и 13-м в ЦФО по уровню зарплаты тренеров AI является Воронежская область — здесь предложение достигает 45 тыс. руб. При этом на регион приходится 1,2% соответствующих вакансий от их общего числа в федеральном округе. В то же время доля соискателей на эти позиции в регионе почти в два раза выше — 3% от общего числа резюме.

В Орловской и Липецкой областях зарплата для тренеров искусственного интеллекта равняется 37 тыс. руб. и 35 тыс. руб. соответственно. Таким образом, регионы занимают третье и четвертое места в Черноземье и 15-е и 16-е в рейтинге ЦФО.

Данные по Тамбовской и Курской областям не представлены.

По данным на начало октября, медианная зарплата удаленщиков в Белгородской области за год выросла в полтора раза.

Кабира Гасанова