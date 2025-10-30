В Тамбовской области ввели мораторий на приватизацию сельхозземель до 2050 года

Депутаты регионального парламента приняли изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области», введя мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения до 2050 года: решение принято на последнем заседании областной думы.

Законопроект внес губернатор Евгений Первышов. «Это обеспечит стабильный доход бюджета и условия для экономического роста региона, включая привлечение инвесторов, создание особой экономической зоны и новых рабочих мест»,— объяснил он в своем Telegram-канале.

Как указано в пояснительной записке, в Тамбовской области истощается государственный и муниципальный банк земли сельхозназначения. При этом частные собственники нередко спекулируют приватизированными участками.

Предполагается, что благодаря запрету земля будет находиться в долгосрочной аренде, стабильно пополняя региональный и местные бюджеты. Кроме того, участки можно будет использовать для создания ОЭЗ, расширения индустриальных парков и других инвестиционных площадок.

При этом тамбовская власть руководствуется опытом Пензенской и Волгоградской областей, Алтайского и Ставропольского краев, республики Ингушетия и других регионов.

В Курской области аналогичный запрет действует с 2011 года.

