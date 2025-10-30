С начала года Орловская область увеличила экспорт молочной продукции в 63 раза

С 1 января по 28 октября 2025 года Орловская область экспортировала 208,3 т молочной продукции, сообщило региональное управление Россельхознадзора. По официальной статистике, за аналогичный период прошлого года на экспорт отправили всего 3,3 т молочных товаров.

По данным ведомства, основные покупатели орловской молочной продукции — Узбекистан, закупивший 205 т сыворотки, и Туркменистан, куда поставили 3,3 т сыра и сырного продукта.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что с начала года Орловская область экспортировала 106 тыс. т растительного масла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 51%, или 36 тыс. тонн. Основной покупатель — Китай, на чью долю приходится 93% экспорта. Также орловское растительное масло поставлялось в Индию, Латвию, Белоруссию, Азербайджан и Чили.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала года экспорт соевого масла из Липецкой области вырос в 2,3 раза.

Егор Одегов