В Липецкой области могут повысить транспортный налог

На ближайшей сессии Липецкого областного совета, намеченной на 13 ноября, депутаты рассмотрят законопроект о повышении ставок транспортного налога. Если инициативу поддержат, то изменения вступят в силу уже 1 января 2026 года. Соответствующий документ, размещенный на сайте регпарламента, предусматривает рост налоговой нагрузки по ряду категорий транспортных средств.

Как следует из законопроекта, налоговая ставка рассчитывается с каждой лошадиной силы двигателя. Сборы вырастут для владельцев легковых автомобилей малой и средней мощности: для машин до 100 л.с. — с 15 до 20 руб., а для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. — с 28 до 30 руб. Поправки также затронут мотоциклистов: для байков до 20 л.с. ставка повысится с 8 до 10 руб., а для категории от 20 до 35 л.с. — с 16 до 20 руб. При этом категория мотоциклов мощностью от 35 до 40 л.с. упраздняется, и для всей техники свыше 35 л.с. будет действовать единая ставка в 50 руб.

Также изменения коснутся и другого вида транспорта. Для владельцев катеров и моторных лодок мощностью до 100 л.с. ставка вырастет с 50 до 100 руб., а для яхт и парусно-моторных судов той же мощности — со 150 до 200 руб. Для самолетов и вертолетов налог с лошадиной силы увеличится со 125 до 250 руб. В пояснительной записке к проекту отмечено, что цель изменений — выравнивание налоговой нагрузки, а сумма дополнительных доходов областного бюджета прогнозируется в размере 80 млн руб. Прошлый вариант налоговых ставок действовал с 1 января 2023 года.

Ульяна Ларионова