Шесть частных домов и школа пострадали после атаки БПЛА в Воронежской области

Ночью в восьми районах и одном горокруге Воронежской области ликвидировали 21 беспилотник. В итоге на юге региона были повреждены окна и крыши пяти частных домов, автомобиль, а также остекление сельхозпредприятия и здания школы. На востоке области взрывной волной в одном из жилых домов также были выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Всего, по данным Минобороны, ночью над Россией ликвидировали 170 дронов, в том числе 40 над Черноземьем. Из них десять — над Курской областью, по четыре — над Белгородской и Орловской, один — над Липецкой.

Курский оперштаб подтвердил информацию ведомства. Власти Белгородской, Орловской и Липецкой областей пока не прокомментировали ночные атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем сбили 15 БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Кабира Гасанова