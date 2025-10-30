Курская облдума утвердила Савина на пост министра градостроительной политики

Депутаты Курской облдумы единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Савина на пост министра градостроительной политики, имущественных и земельных отношений региона. Ее представил замгубернатора — полпред в региональном парламенте Евгений Лобов. Об этом сообщили в пресс-службе Курской облдумы.

Дмитрий Савин год назад был утвержден на пост министра имущества Курской области

Фото: правительство Курской области

Пока что господин Савин продолжает деятельность в качестве врио.

Дмитрий Савин родился в 1987 году в Курске. В 2009 году завершил обучение в Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И. И. Иванова (ныне — Курский государственный аграрный университет). В 2010 году окончил академию права и управления. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2011 году начал карьеру в органах власти. С 2018 по 2022 год занимал должность заместителя председателя комитета по управлению имуществом Курской области (ныне — министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области). В 2022 году стал руководителем ведомства после перехода предыдущего главы Игоря Куцака на пост мэра облцентра.

Год назад депутаты облдумы утвердили господина Савина на пост министра имущества региона. Он избавился от приставки врио после избрания губернатором Алексея Смирнова.

