На Кубань приходится более 50% рынка фитнес-услуг в ЮФО

Краснодарский край за счет стремительного развития Краснодара, Новороссийска и Сочи продолжит занимать доминирующую роль на рынке фитнес-услуг Южного федерального округа (ЮФО). Сейчас на Кубань приходится более 50% рынка ЮФО, и в дальнейшем эта доля будет только расти. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал управляющий партнер исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как отмечает господин Боровиков, на краснодарский рынок выйдут новые сети — DDX Fitness, два премиальных клуба сети BOOMFit. Планируют свое развитие местные операторы — у Краснодара есть все шансы стать вторым городом страны по уровню развития фитнеса, считает эксперт.

«Высокий потенциал сохраняет Республика Крым, как в рамках ЮБК и курортных городов, так и в Севастополе и Симферополе. И если в рамках курортной части потенциал реализуется уже сейчас (запланированы новые объекты, в том числе, курортные комплексы со SPA и фитнесом), то в рамках крупнейших городов мы бы ожидали ускоренного роста в 2027–2029 годах. Особенно в случае улучшения геополитической ситуации и стабилизации ситуации со ставкой и российской экономикой»,— комментирует Максим Боровиков.

Как писал «Ъ-Кубань», за девять месяцев 2025 года стоимость карт в фитнес-клубы Краснодара выросла на 5–7%, а средний чек всех операций увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В Крыму рынок фитнес-услуг с начала года вырос на 20%, что сопоставимо со среднероссийскими значениями.

Андрей Пугачев