Абонементы в фитнес-клубы Краснодара с начала года подорожали на 7%

За девять месяцев 2025 года стоимость карт в фитнес-клубы Краснодара выросла на 5–7%, а средний чек всех операций увеличился на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» привел управляющий партнер исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков.

Как отметил господин Боровиков, фитнес-клубы с бассейнами в среднем реализуют карты за 48–50 тыс. руб., клубы без бассейна — в среднем за 23 тыс. руб., стоимость абонемента в фитнес-студии — около 70 тыс. руб. Посещаемость выросла примерно на 5–6%.

«Январь—сентябрь 2025 года стал одним из самых спокойных для рынка Краснодара и Краснодарского края за последние годы. Темпы прироста рынка едва превысили 10%, хотя во все предыдущие годы они существенно превосходили среднероссийские. Мы считаем, что пауза временная — на фитнес-рынок уже вышли новые игроки, запланированы новые объекты, поэтому рост рынка не заставит себя долго ждать — уже в IV квартале 2025 года мы ожидаем темпы прироста выше 15–18%»,— комментирует Максим Боровиков.

По оценкам эксперта, новые объекты, открывшиеся в первой половине 2025 года в Краснодаре, это в основном студии. «Анонсирован скорый выход на рынок DDX Fitness. BOOMFit откроет два клуба уже в 2026 году, тренажерный зал Rep.IT появится на Западном обходе»,— отметил собеседник издания.

Андрей Пугачев