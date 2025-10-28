Рынок фитнес-услуг Крыма с начала года вырос на 20%

В январе—сентябре 2025 года рынок фитнес-услуг Крыма увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что сопоставимо со среднероссийскими значениями. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил управляющий партнер исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отмечает господин Боровиков, фитнес-рынок Крыма существенно отстает от наиболее развитых регионов ЮФО или Москвы с Санкт-Петербургом. Даже в крупных городах Крыма количество крупных объектов площадью более 1000 кв. м в два-три раза меньше, чем в сопоставимых по размеру городах ЮФО, ЦФО и ПФО.

«Рынок растет, но имеет определенные ограничения: курортные регионы во многом ориентированы на туристов и скорее развитие SPA-услуг и фитнес-объекты при отелях. Крупнейшие города недоинвестированы из-за высокой ключевой ставки, не позволяющей реализовывать проекты с достижимыми и адекватными сроками окупаемости; малой доступности подходящих качественных коммерческих площадей и других причин»,— комментирует собеседник издания.

По оценкам эксперта FitnessData, средний чек всех операций на рынке Крыма практически не вырос. По средней стоимости абонемента был незначительный прирост на уровне 7–8%, что ниже, чем в среднем по России.

«В курортной части Крыма спрос и предложение имеют ярко выраженную инвертированную сезонность — высокий спрос летом и в начале осени и низкий сезон зимой и в начале весны. В отдельных городах ЮБК процент проникновения фитнес-услуг может составлять до 10%, однако в среднем не превышает 6–8%. В Симферополе и Севастополе ситуация хуже: несмотря на то, что в городах действуют около 130 и 110 фитнес-объектов соответственно, крупных (площадью более 1000 кв. м) среди них единицы»,— отмечает Максим Боровиков.

Как писал «Ъ-Кубань», за девять месяцев 2025 года стоимость карт в фитнес-клубы Краснодара выросла на 5–7%, а средний чек всех операций увеличился на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Андрей Пугачев