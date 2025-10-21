В Москве возбуждено первое уголовное дело за передачу абонентских номеров
Сотрудники московской полиции возбудили первое уголовное дело об организации деятельности по незаконной передаче абонентских номеров (ст. 274.4 УК). Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
По версии следствия, знакомый предложил жителю Химок заработать. Ему необходимо было посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание соответствующих услуг. При этом документы оформлялись на основании поддельных доверенностей от имени различных юрлиц. Также мошеннику дали инструкцию о том, как поступать, если сотрудник офиса отказывается оформлять сим-карты.
Полученные абонентские номера мужчина передавал третьим лицам. За каждое успешное дело ему обещали платить 9 тыс. руб.
Сейчас подозреваемый задержан. Во время обыска у него изъяты смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, доказывающие его причастность к преступлению. Все эпизоды мошенничества и личности сообщников задержанного устанавливаются.