В председатели желающих не нашлось

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) не смогла рекомендовать кандидатуру на пост председателя Краснодарского краевого суда — оба претендента отозвали свои заявления. Теперь, видимо, вопрос с назначением будет решен уже после того, как Игорь Краснов возглавит Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во время внеочередного заседания ВККС, состоявшегося 15 сентября, стало известно о том, что заявления на пост председателя Краснодарского краевого суда отозвали Ольга Василенко и Алексей Егоров. Об этом сообщила пресс-служба коллегии. По некоторым данным, это якобы могло быть связано с жалобами, поступившими на кандидатов.

Алексей Егоров в настоящее время является председателем Арбитражного суда Краснодарского края. Родился в 1977 году в кубанской станице Красноармейской. В 2000 году окончил юридический факультет КубГАУ. Работал в органах краевой прокуратуры, с 2007 года по июль 2012 года был судьей арбитражного суда края, с июля 2012 года — его зампредом, с октября 2016 года — председателем.

Ольга Василенко была освобождена от должности председателя Астраханского областного суда по собственному желанию в июне 2023 года. Она родилась в 1962 году в Ростове-на-Дону, окончила юрфак Ростовского госуниверситета и защитила кандидатскую диссертацию по юриспруденции. В 1988 году стала судьей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, а в 1992 году — его председателем. С 2000 по 2004 год была членом Высшей квалификационной коллегии судей. В июне 2004 года была назначена председателем Астраханского областного суда. Информации о том, чем госпожа Василенко занималась с 2023 года по нынешнее время, в открытых источниках нет.

В настоящее время обязанности главы председателя Краснодарского краевого суда временно исполняет зампред Сергей Кротов. Эту должность он занял еще в 2014 году, а последний раз на нее ВККС рекомендовала господина Кротова в 2020-м. Напомним, что 6 июня 2025 года председатель краевого суда Алексей Шипилов объявил о завершении своих полномочий. Источник «Ъ-Кубань» говорит, что к работе Алексея Шипилова якобы имелись претензии. Он был переведен в Краснодарский край из Белгородской области и, как утверждает собеседник в адвокатских кругах Кубани, должен был, в частности, искоренить коррупционные проявления в судебной системе региона, однако это ему до конца не удалось.

Напомним, в августе этого года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества Александра Чернова, который в течение четверти века (1994–2019 годы) возглавлял Краснодарский краевой суд. Проверка соблюдения судьей антикоррупционных норм была инициирована генеральным прокурором Игорем Красновым. Александр Чернов, потерявший активы на сумму 13 млрд руб., полностью признал претензии надзорного ведомства. Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб. С ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации незаконно нажитого, по данным истцов, имущества. Кроме того, на счетах господина Чернова и его близких обнаружены и арестованы средства на общую сумму 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко, Краснодар; Александр Александров