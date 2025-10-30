Главные новости к утру 30 октября

Силы ПВО сбили шесть беспилотников на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В ночь на 30 октября в связи с риском атаки БПЛА также приостанавливали прием и выпуск авиарейсов московские аэропорты Домодедово и Внуково.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с программами испытаний других стран. «Этот процесс начнется немедленно»,— добавил господин Трамп.

Обвиняемый в организации подрыва автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов) был завербован через онлайн-игру Mobile Legends: Bang Bang. Организаторы связались с ним через игру, а дальнейшее общение вели в мессенджере WireMin.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев просит Минпромторг поспособствовать дополнительной идентификации влажных салфеток и влажной туалетной бумаги для борьбы с засорами в системах водоотведения. Незнание потребителями правил утилизации наносит ущерб инфраструктуре и повышает расходы на ее ремонт, указывает господин Воробьев.

На рынке складской недвижимости заключена крупная сделка. Продавец садовой электротехники Greenworks выкупил 40 тыс. кв. м в логопарке «NK Park Домодедово» в Подмосковье. Стоимость площадей могла превысить 3 млрд руб. Новый склад потребовался компании в связи с ростом бизнеса, но на первом этапе избытки площадей могут сдаваться в аренду.

Средняя скорость мобильного интернета в московском метро в этом году достигла 94,7 Мбит/с, это больше чем год назад, но меньше пикового значение 2023 года. Достичь его пока сложно в том числе из-за сокращения использования Wi-Fi пассажирами, что повышает нагрузку на сети. Операторы говорят, что объем трафика в метро вырос на 12–20%, а сами они продолжают обновлять оборудование. При этом пока полностью отказаться от Wi-Fi в метро невозможно, говорят эксперты.

Подконтрольный ГК «Самолет» сервис услуг на рынке жилой недвижимости «Плюс» увеличит свою долю в бизнесе платформы по дизайну и ремонту Rerooms с 75% до 100%. На это может потребоваться до 300 млн руб. Развитие бизнеса могут сдерживать общее охлаждение на рынке товаров для ремонта и неготовность потенциальных заказчиков отделки полностью переориентироваться на онлайн-формат.

Переговоры КНР и США привели к достижению сторонами базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в четверг на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры глав двух государств начались в южнокорейском в Пусане.