Си Цзиньпин: Китай и США пришли к консенсусу по решению экономических проблем

Переговоры КНР и США привели к достижению сторонами базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в четверг на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры глав двух государств начались в южнокорейском в Пусане, по ожиданиям источников телеканала NBC они могут продлиться до четырех часов.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

«Наши две торгово-экономические группы достигли базового консенсуса по решению основных проблем, вызывающих нашу обеспокоенность, и добились обнадеживающего прогресса… На протяжении многих лет я неоднократно публично заявлял, что Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Этому нас научила история, и этого требует реальность»,— сказал председатель КНР (цитата по ТАСС).

Ранее Дональд Трамп заявлял о больших надеждах от встречи с Си Цзиньпином. Страны фактически находятся в состоянии торговой войны. В случае достижения нужного ему результата американский президент анонсировал понижение введенной им ранее дополнительной ставки пошлин на импорт из КНР. Ставку он обосновал участием Китая в поставках элементов для массовой контрабанды фентанила в США.

Эрнест Филипповский