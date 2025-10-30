Бумаге не дают спуска

Глава Подмосковья Андрей Воробьев просит Минпромторг поспособствовать дополнительной идентификации влажных салфеток и влажной туалетной бумаги для борьбы с засорами в системах водоотведения. Незнание потребителями правил утилизации наносит ущерб инфраструктуре и повышает расходы на ее ремонт, указывает господин Воробьев. Только на отдельных локальных очистных сооружениях в Подмосковье собирается около 20 тонн мусора в сутки, до 80% которого — средства личной гигиены и пищевые отходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил главе Минпромторга Антону Алиханову обсудить введение обозначений для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги в рамках борьбы с засорами в системах водоотведения. Копия обращения есть у “Ъ”.

Речь идет о продукции из нерастворимых материалов на основе синтетических волокон. Как следует из письма, инициатива должна повысить уровень информирования граждан о правильных способах утилизации указанных отходов, снизить число засоров, улучшить экологическую обстановку, а также сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры. Вопрос, по мнению губернатора, может рассмотреть созданная при Минпромторге отраслевая комиссия, куда в том числе могут войти представители крупных производителей.

Как пишет господин Воробьев, засорение систем водоотведения не растворяющимися в воде средствами личной гигиены — одна из наиболее острых проблем в российской сфере ЖКХ. Так, сказано в письме, в среднем на отдельных локальных очистных сооружениях в Подмосковье собирается около 20 тонн мусора в сутки, до 80% которого — средства личной гигиены и пищевые отходы. При этом, продолжает Андрей Воробьев, образование засоров в канализационных сетях наносит значительный ущерб централизованным системам, особенно очистному оборудованию, а также влечет систематические перерывы в подаче коммунальных ресурсов и технологические нарушения.

В городе Люберцы, говорится в обращении, скопление мусора в системе водоотведения в 2019 и 2025 годах привели к повреждениям канализационных коллекторов, в Кашире в марте 2025 года на устранение засоров затрачено около шести часов. Из канализационной системы Москвы ежегодно извлекается более 10 тыс. тонн различных бытовых отходов.

В Хабаровске в 2024 году зафиксировано около 3 тыс. засоров, в Самаре в июле 2025 года на одной из насосных станций извлечено 20 кг влажных салфеток, перечисляется в письме. В Минпромторге и аппарате губернатора инициативу не прокомментировали.

В крупном российском производителе влажных салфеток «Авангард» (бренды Salfeti, Pamperino, Top Gear, House Lux и др.) считают инициативу «важной и правильной». «Мы за то, чтобы влажная туалетная бумага производилась из водорастворимых материалов, но так как распад материала в воде проявляется только примерно через час и только при сильном турбулентном режиме, мы не рекомендуем и этот материал спускать в канализацию»,— говорят там. В «Авангарде» добавляют, что это общемировая практика и данные рекомендации подтверждает международная ассоциация производителей нетканых материалов EDANA. В компании также видят необходимость разработать нормы нанесения более видимых знаков на упаковку с целью лучшего информирования населения о правилах использования и утилизации.

Руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал» Илья Чучалин подтверждает, что нетканые материалы создают проблему для канализационных систем: «Они собираются фактически в длинные канаты, которые забивают решетки насосных станций и блокируют работу насосных агрегатов». Ремонт поврежденного оборудования, продолжает он, увеличивает эксплуатационные расходы, что негативно сказывается на бюджетах городов и регионов и влияет на состояние водоемов и экосистем. По мнению господина Чучалина, помимо обозначения товаров для решения проблемы необходимо информировать население о правильной утилизации отходов, что в том числе требует создания условий для раздельного сбора, включая специальные контейнеры и пункты приема.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отмечает, что любое изменение упаковки и нанесение дополнительных знаков — затраты для компаний. Проблему засорения канализации, по его мнению, можно решить только разъяснительными мероприятиями и образовательными мерами в сфере ЖКХ. Многие производители, добавляет господин Бобровский, уже размещают на упаковке информацию о правильном способе утилизации, в том числе предупреждение о недопустимости смыва в канализацию.

