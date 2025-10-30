Интернет ускорился под землей

Средняя скорость мобильного интернета в московском метро в этом году достигла 94,7 Мбит/с, это больше чем год назад, но меньше пикового значение 2023 года. Достичь его пока сложно в том числе из-за сокращения использования Wi-Fi пассажирами, что повышает нагрузку на сети. Операторы говорят, что объем трафика в метро вырос на 12–20%, а сами они продолжают обновлять оборудование. При этом пока полностью отказаться от Wi-Fi в метро невозможно, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

В 2025 году средняя скорость интернет-доступа в перегонах Московского метрополитена составила 94,7 Мбит/с против 85,5 Мбит/с в конце 2024 года и только приблизилась к пиковому показателю 2023 года — 95,6 Мбит/с, следует из исследования TelecomDaily.

Средняя скорость загрузки данных (download) к абоненту за год выросла на 10,7%. По средней скорости download среди операторов «большой четверки» на первом месте оказался МТС — 113,8 Мбит/с, «Вымпелком» и «МегаФон» разделили второе место — 104 Мбит/с, а у T2 третье место — 56,9 Мбит/с. Средняя скорость на перегонах от пользователя (upload) выросла на 15,4%, до 22,5 Мбит/с. По upload места распределились так: «Вымпелком» — 29,9 Мбит/с, «МегаФон» — 26,3 Мбит/с, МТС — 25,4 Мбит/с, T2 — 8,3 Мбит/с. При этом непрерывность интернет-соединения в этом году в сотовых сетях операторов составила 97,2%, тогда как в 2024 году — 93,8%, а в 2023 году — 95,3%.

Средние скорости в Москве «на земле» составляют около 30 Мбит/с, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом, по его словам, количество пользователей Wi-Fi в метрополитене сократилось, и люди стали больше пользоваться мобильным интернетом. Возросшей нагрузкой на сеть и объясняются показатели скорости, говорит он.

В «Вымпелкоме» говорят, что потребление трафика в 2025 году в Московском метрополитене выросло на 12% относительно прошлого года. Представитель оператора добавляет, что компания «обновляет оборудование и модернизирует сеть» в метро: в 2024 году был завершен «очередной» этап по расширению емкости сети и частотного ресурса в Московском метрополитене, что стало продолжением модернизации, начатой в 2021–2023 годах. У МТС в январе—сентябре 2025 года объем передачи данных в метро вырос год к году на 20%. У Т2 трафик также вырос на 20%, а начиная с 2025 года компания вывела в эфир новый диапазон на самых загруженных ветках, что позволило увеличить скорости. «МегаФон» в этом году модернизировал оборудование на одной станции и покрыл связью все станции первого этапа Троицкой линии.

Ежедневно Московским метрополитеном пользуется около 7,5–8 млн пассажиров, среднее время поездки в одну сторону — около 40 минут, то есть около 80 минут в день, говорит старший менеджер «ТеДо» Екатерина Литвинова: «Обеспечение стабильного интернет-соединения в метро — скорее необходимость для бесшовного доступа в интернет во всех локациях нахождения пользователя. В случае отсутствия доступа в интернет у одного из операторов клиент может сменить поставщика услуг связи».

Текущие показатели скорости для мобильного интернета довольно высокие и позволяют закрыть основные потребности в доступе к мобильным приложениям, видеоконтенту и интернет-ресурсам, говорит эксперт по беспроводным технологиям «К2Тех» Виктор Беляев. «Результаты для большинства пользовательских сценариев использования интернета избыточны. С такими скоростями в метро можно комфортно смотреть даже 4К-контент, но основной вопрос, можно ли это делать в час пик»,— добавляет директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. По его словам, несмотря на сокращение использования Wi-Fi в метро, полностью от него отказываться нельзя: он разгружает сотовые сети в периоды пиковой нагрузки, а также обеспечивает интернет-доступ для туристов и пользователей без местных сим-карт.

Алексей Жабин