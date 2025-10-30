Подорвавший машину военного Серебряков был завербован через игру Mobile Legends

Обвиняемый в организации подрыва автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов) был завербован через онлайн-игру Mobile Legends: Bang Bang.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Организаторы преступной группы целенаправленно искали людей с негативными взглядами на российскую политику, готовых совершать теракты за деньги. С Серебряковым они связались через игру, а дальнейшее общение вели в мессенджере WireMin.

29 октября суд приступил к рассмотрению дела Серебрякова. Подсудимый признался, что совершил теракт по идейным соображениям. По информации «Ъ», Серебряков работал аналитиком в одном из крупных российских банков и успел передать Службе безопасности Украины информацию о трансакциях высокопоставленных должностных лиц.

24 июля 2024 года в Москве на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пострадали военный и его супруга. Серебряков был заочно арестован, но успел сбежать в Турцию, где был задержан в Бодруме и экстрадирован в Россию. Согласно материалам следствия, целью обвиняемого и его сообщников было устрашение населения и дестабилизация работы госорганов.

Подробнее — в материале «Ъ» «У финансиста открылись взрывные способности».