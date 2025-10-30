Девелопер подселит дизайнеров

Подконтрольный ГК «Самолет» (MOEX: SMLT) сервис услуг на рынке жилой недвижимости «Плюс» увеличит свою долю в бизнесе платформы по дизайну и ремонту Rerooms с 75% до 100%. На это может потребоваться до 300 млн руб. Развитие бизнеса могут сдерживать общее охлаждение на рынке товаров для ремонта и неготовность потенциальных заказчиков отделки полностью переориентироваться на онлайн-формат.

Группа «Плюс» планирует до конца 2026 года увеличить свою долю в сервисе Rerooms с 75% до 100%, рассказали “Ъ” в самой компании. Информацию подтвердили сооснователи Rerooms Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг. В рамках консолидации в компании уже назначен новый гендиректор — вместо Дмитрия Борисова им стал Ефим Вайсберг, уточнили в Rerooms. Менеджер также возглавляет структуры группы «Плюс»: ООО «Самолет плюс гарантия» и ООО «Самолет плюс улучшения», указано в СПАРК.

Группа «Плюс» входит в периметр ГК «Самолет», одного из крупнейших в России девелоперов жилья. Ранее основными владельцами бизнеса считались погибший летом 2025 года Михаил Кенин и Павел Голубков. В 2024 году выручка «Плюса» выросла более чем в семь раз год к году, до 8,6 млрд руб., чистая прибыль составила 1,14 млрд руб. против убытка в 2 млрд руб. годом ранее. Компания специализируется на оказании дополнительных услуг покупателям жилья. Это подбор и реализация объектов, аренда, отделка, меблировка и прочее. IPO «Плюс» запланировано на 2026 год.

Rerooms — цифровая платформа по обустройству жилья, через которую можно заказать услуги интерьерного дизайна и ремонта, приобрести товары и мебель для обустройства дома. Сервис сотрудничает с девелоперами по проектам отделки и меблировки квартир. Согласно СПАРК, в 2024 году совокупная выручка ООО «Рерумс» и «Рерумс маркетплейс» составила 1,15 млрд руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб. Структуры «Самолета» выступают совладельцами бизнеса с 2021 года, несколько раз они увеличивали свою долю в компании.

Партнер практики оценки бизнеса и активов компании Neo Станислав Мудров оценивает 25% в Rerooms в 100 млн руб. Директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина считает, что с учетом финансовых показателей компании и динамики сегмента PropTech весь бизнес может стоить 1,1–1,4 млрд руб., а оставшиеся 25% — 300–400 млн руб.

Гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков не исключает, что основатели изначально рассматривали Rerooms как венчурный проект, нацеливаясь на выход из бизнеса. Компания прошла путь от стартапа до зрелой платформы, замечает он. Инвестбанкир Илья Шумов говорит, что в подобных проектах основатели нередко сохраняют долю в течение длительного времени. Этот срок, по его словам, обычно обговаривается еще на первых этапах привлечения инвестиций.

В Rerooms говорят, что со сменой собственника компания займется развитием как B2B-сегмента, где фокус будет сделан на производство 50% мебели для жилых комплексов «Самолета», так и B2C. Во втором случае бизнес планируется масштабировать за пределы Москвы и Санкт-Петербурга.

Сдерживать развитие бизнеса в моменте может общее охлаждение рынка товаров для дома и ремонта. В июле—декабре 2025 года, по прогнозам Infoline, объем продаж в сегменте сократится на 3,5% год к году, до 3,52 трлн руб. (см. “Ъ” от 9 октября). Это происходит на фоне снижения объемов жилищного строительства. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе—августе 2025 года в стране было построено 67,53 млн кв. м нового жилья, что на 5% меньше год к году. Сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий замечает, что покупатели мебели с высоким средним чеком как в B2B, так и в B2C редко делают онлайн-заказы, предпочитая посещать фирменные салоны.

Дарья Андрианова