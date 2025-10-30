Юг завалят «железом»

В Краснодарском крае количество компаний, торгующих компьютерной техникой и ПО, выросло в 2025 году почти на 5%. Эксперты связывают это с трендом на цифровизацию и привлекательностью региона (инфраструктурной, экономической и климатической) для жизни и ведения бизнеса. Однако в следующем году ситуация может резко измениться. В условиях ужесточения налоговой политики маржинальность бизнеса упадет, что повлечет сокращение количества участников рынка IT-товаров и услуг, допускают эксперты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае количество организаций (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), торгующих компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением (ПО) за год увеличилось на 4,7%. По данным на 1 октября 2025 года, в регионе насчитывается 398 таких компаний, что на 18 больше, чем годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» в компании «Контур.Фокус».

В Адыгее компьютеры и ПО продают 14 организаций, что на две компании или 16,7% больше, чем по данным на 1 октября 2024 года. В Крыму и Севастополе количество ИП и юрлиц, торгующих компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО осталось на уровне прошлого года — 63 и 29 организаций соответственно.

Как ранее писал «Ъ-Кубань, аналитики компании «Платформа ОФД» зафиксировали рост спроса на ноутбуки в 2025 году: на 12% в Краснодарском крае, на 5% в Адыгее и на 15% в Крыму и Севастополе.

Ориентир — на локальные рынки

Рост количества компаний, торгующих компьютерной техникой на Кубани, начальник IT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко связывает с высоким уровнем деловой активности в регионе и обновлением парка оборудования в организациях в условиях импортозамещения и всеобщей цифровизации.

«После нескольких неспокойных лет рынок стабилизировался, появились новые поставщики и дистрибьюторы, в том числе ориентированные на параллельный импорт и локальные бренды. В Адыгее рост более резкий в процентах, но на малой базе — там рынок только формируется. В Крыму и Севастополе ситуация иная: ограниченные каналы поставок и меньшая численность потребителей сдерживают появление на рынке новых игроков»,— комментирует начальник IT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко.

Независимый IT-эксперт Игорь Сюртуков отмечает, что в Краснодарский край и Адыгею легче завозить технику благодаря развитой логистике, наличию множества точек продаж и складов маркетплейсов. По его словам, чаще открывают небольшие фирмы под онлайн-торговлю, так как в этом случае проще оформить и доставить товар. Среди главных трендов Игорь Сюртуков назвал рост объемов интернет-продаж, спроса на сборные компьютеры и китайские бренды, а также сокращение крупной розницы.

Руководитель краснодарской компании «Вангард софт» Виктор Тонконог обращает внимание на то, что для открытия и развития бизнеса необходимы заемные средства. В современных условиях получить банковский кредит предпринимателям в Крыму и Севастополе сложнее из-за повышенных рисков, что сдерживает развитие IT-рынка на полуострове, утверждает эксперт.

Он добавляет, что росту количества компаний, торгующих компьютерами и ПО, в Краснодарском крае способствует и эффективная система мер господдержки. «Например, мы как аккредитованная в регионе IT-компания платим налог в размере 1% от прибыли. В других субъектах размер платежа достигает 6-7%»,— отмечает эксперт.

В «Вангард софт», которая занимается разработкой программного обеспечения, за 5 лет количество сотрудников выросло в 6 раз — до 30 человек.

«В условиях нестабильной геополитической ситуации в мире, когда доступ к тому или иному сервису может в одночасье пропасть, компании стараются использовать не облачное, а локальное серверное оборудование, а для его работы нужно еще оборудование бесперебойного питания и многое другое. Это также поддерживает спрос на технику в регионе»

«С одной стороны, рост компании говорит о стабильном спросе на нашу продукцию и услуги. С другой стороны, каждого специалиста нужно обеспечить рабочим местом, включая ноутбук, что в свою очередь стимулирует развитие рынка. И это общая тенденция на рынке IT-товаров и услуг Краснодарского края. В условиях нестабильной геополитической ситуации в мире, когда доступ к тому или иному сервису может в одночасье пропасть, компании стараются использовать не облачное, а локальное серверное оборудование, а для его работы нужно еще оборудование бесперебойного питания и многое другое. Это также поддерживает спрос на технику в регионе»,— поясняет Виктор Тонконог.

По его словам, Краснодарский край привлекает IT-специалистов теплым климатом, логистической доступностью моря и гор, а также развитой инфраструктурой. «Так как они могут работать удаленно, к нам переезжают сотрудники питерских, московских, екатеринбургских и других компаний, а необходимую технику и ПО они приобретают в том числе в регионе»,— рассказывает господин Тонконог.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выручка просела

По данным аналитиков «Контур.Фокус», в 2024 году выручка кубанских компаний (юрлиц, без ИП), торгующих компьютерами, в 2024 сократилась на 23,7% в сравнении с 2023 годом — с 9,2 до 7 млрд руб. Отрицательная динамика по этому показателю наблюдалась и в Севастополе, где такие организации заработали на треть меньше — 136,4 млн руб.

В Адыгее в 2024 году торговцы компьютерами и ПО (юрлица) выручили на 29% больше, чем в 2023 году — 185 млн руб. Свыше 1 млрд руб. заработали крымские компании, продающие компьютеры и ПО. Их выручка год к году выросла на 12,2%.

«Сокращение выручки у кубанских компаний в 2024 году объясняется снижением маржинальности и перераспределением спроса: крупные закупки сместились в корпоративный и госзаказ, где сильна ценовая конкуренция. При этом общая динамика остается положительной — рынок адаптировался и продолжает постепенно расти в количестве участников»,— считает Георгий Юрченко.

Игорь Сюртуков отмечает, что в 2024 году выручка у IT-компаний Краснодарского края просела на фоне роста 2022–2023 годов. «Тогда многие фирмы открывались под высокий спрос, связанный с тем, что в условиях неопределенности, люди и компании закупали технику впрок, а потом продажи стабилизировались. К тому же выросли курсы валют, и подорожал импорт, а часть поставщиков перешла на прямую продажу через маркетплейсы, минуя локальных дилеров. Конкуренция усилилась, маржа упала. В итоге крупные игроки удержались, а мелкие и средние потеряли оборот. Рынок просто вошел в спокойную фазу после всплеска, когда спрос вернулся к нормальному уровню»,— поясняет эксперт.

Налоги будут жестче

В ближайшие годы спрос на технику и ПО в Краснодарском крае продолжит расти, уверен Виктор Тонконог. Регион активно развивается, количество жителей ежегодно растет. При этом продолжает набирать обороты цифровизация, компьютеры и комплектующие к ним активно закупают организации здравоохранения, госорганов, финансовой сферы. Эксперт отмечает, что процесс этот долгосрочный, так как гарантийный срок службы электронной техники в среднем составляет 7 лет.

Однако количество компаний, торгующих компьютерами и ПО, в Краснодарском крае в ближайшей перспективе может сократиться, допускает эксперт. Главная причина — ужесточение налогового режима.

Виктор Тонконог напоминает, что с 2022 года по инициативе департамента снижены налоговые ставки на доход по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1%. Воспользоваться льготой могут компании сферы ИТ с долей выручки от основного вида деятельности более 70%. Срок действия этого вида господдержки продлили до конца 2027 года.

«В 2026 году порог для перехода на Упрощенную систему налогообложения (УСН) снизили с 60 до 10 млн руб. годового дохода. То есть, несмотря на что, на уровне региона льгота сохранена, воспользоваться ею я уже не смогу. В результате размер моего налогового платежа резко вырастет до 22%, что очень сильно скажется на маржинальности бизнеса. Страховые взносы также увеличатся — с 7,5 до 15%. Многие небольшие компании не выдержат такого перехода и уйдут с рынка»,— заключает Виктор Тонконог.

Маргарита Синкевич