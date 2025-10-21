На Кубани спрос на ноутбуки вырос на 12% в 2025 году

В Краснодарском крае количество покупок ноутбуков выросло на 12% в январе—сентябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков, средний чек покупки ноутбука снизился год к году на 5% — до 63,2 тыс. руб. Количество приобретений комплектующих к ноутбукам на Кубани выросло на 14%, а средний чек — на 8%, составив 14,1 тыс. руб.

В Адыгее количество покупок ноутбуков за девять месяцев 2025 года выросло на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки достиг 53,8 тыс. руб., что на 3% больше, чем годом ранее.

Количество покупок комплектующих к ноутбукам в республике выросло на 8%. Средняя стоимость приобретения составила 13,4 тыс. руб. Это на 8% больше, чем в январе—сентябре 2024 года.

«Динамика рынка Краснодарского края объясняется высокой экономической активностью региона, развитой IТ-инфраструктурой и ростом числа фрилансеров и удаленных работников. В результате роста конкуренции и выбора более доступных моделей произошло снижение среднего чека ноутбуков. Небольшая численность населения и низкий уровень урбанизации Адыгеи ограничивают масштабы рынка, однако стабильный спрос поддерживается за счет цифровизации в целом»,— прокомментировали эксперты компании «Платформа ОФД».

Начальник IT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко считает, что рост продаж ноутбуков на Кубани закономерен: регион активно цифровизируется, и мобильные устройства стали основным рабочим инструментом для малого бизнеса, самозанятых и специалистов, работающих удаленно.

«Компании и частные пользователи чаще выбирают модели среднего ценового сегмента — надежные, но без избыточных характеристик. Снижение среднего чека отражает прагматичный подход покупателей: важна не "брендовая новинка", а соотношение цены и производительности. Кроме того, часть корпоративного спроса сместилась в сторону переоснащения, а не закупки "с нуля", что тоже влияет на статистику. Одновременно растет интерес к комплектующим — пользователи чаще модернизируют технику самостоятельно. Этот тренд показывает, что рынок становится более зрелым: покупатели осознанно планируют обновление оборудования, а не просто следуют моде»,— пояснил эксперт.

