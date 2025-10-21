В Крыму и Севастополе спрос на ноутбуки вырос на 15%

В Крыму и Севастополе в январе—сентябре 2025 года количество покупок ноутбуков выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, средний чек покупки достиг 67,9 тыс. руб., что на 7% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость приобретения комплектующих для ноутбуков увеличилась на 10% — до 15,3 тыс. руб., а количество покупок — на 19% год к году.

«Рост спроса на ноутбуки в Крыму и Севастополе отражает общий тренд на мобильность и цифровизацию труда. Все больше организаций переводят сотрудников на гибкий формат занятости, а для малого бизнеса ноутбук остается универсальным инструментом. Увеличение среднего чека объясняется тем, что пользователи стали выбирать более производительные модели — с запасом "на будущее", особенно в регионах, где техника обновляется реже. Параллельно растет рынок комплектующих: апгрейд существующих устройств становится нормальной практикой, особенно среди частных специалистов. В целом рынок демонстрирует не всплеск потребления, а осознанный переход к более рациональному»,— прокомментировал начальник IT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко.

Независимый IT-эксперт Игорь Сюртуков рассказал, что один из трендов — встраивание в ноутбуки NPU (Neural Processing Unit — нейропроцессор, предназначенный для искусственного интеллекта), чтобы выполнять AI-задачи локально — распознавание речи, генерация текста. «Появляются модели на ARM-чипах под Windows с улучшенной автономностью и меньшим тепловыделением. Также растет популярность малопотребляющих устройств на аккумуляторах, что удобно в период длительного отключения электроэнергии»,— отметил эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае и Адыгее спрос на ноутбуки в январе—сентябре 2025 года вырос на 12 и 5% соответственно. На Кубани средний чек покупки ноутбука снизился год к году на 5% — до 63,2 тыс. руб., а в республике вырос на 3% — до 53,8 тыс. руб.

Маргарита Синкевич