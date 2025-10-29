Главные новости за 29 октября. Кавказ

В третьем квартале 2025 года объем выданных потребительских кредитов в Ставропольском крае составил 12,6 млрд руб., что на 50% меньше аналогичного периода 2024 года с 25,2 млрд руб.

Чиновники мэрии Махачкалы стали фигурантами уголовного дела из-за самостроя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

На юге России спрос на размещение в период ноябрьских праздников 2025 года вырос на 9-28%. Ставропольский край показал самый высокий рост — 28%.

В Дагестане продолжается поэтапное создание особой экономической зоны «Каспийский прибрежный кластер». На данный момент сформировано 99 земельных участков из запланированных 167, что позволяет готовить их к своевременной передаче инвесторам. По остальным 68 участкам издано распоряжение об их образовании.

В Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года сельхозпроизводство достигло 61 млрд руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 5,5%. За первое полугодие производство сельхозпродукции региона уже увеличилось на 4,6%, а к октябрю 2025 года рост поднялся до 5,5%.

Хантемир Султанов из Дагестана, участник специальной военной операции, удостоен звания Героя России. С начала проведения операции командир штурмового отряда стал 16-ым дагестанцем, удостоенным звезды Героя.