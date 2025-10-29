В Ставропольском крае число бронирований на ноябрьские праздники выросло на 28%

На юге России спрос на размещение в период ноябрьских праздников 2025 года вырос на 9-28%. Ставропольский край показал самый высокий рост — 28%, пишет РБК Кавказ со ссылкой на директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина.

Рост связан с трехдневными официальными выходными (в прошлом году выходных было два дня), а также с улучшением транспортной доступности после открытия аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Россияне выбирают короткие внутренние поездки в межсезонье из-за более низких цен на 7-15% по сравнению с высоким сезоном.

В Краснодарском крае бронирования через агрегаторы выросли в среднем на 16,5%, в Ростовской области — на 9%. Однако по платформам данные отличаются: сервис «Островок» фиксирует рост бронирований в Ставрополье на 12%, а «Яндекс Путешествия» — на рекордные 44%. Средний чек за ночь в Ставропольском крае увеличился на 12% до 7,6 тысячи рублей (по данным «Яндекс Путешествий»), а по сервису «Островок» — до 5,5 тысячи рублей (+6%). В Краснодарском крае цены на проживание варьируются от 5,9 тысячи рублей за ночь («Островок») до 8 тысяч рублей («Яндекс Путешествия» и Bronevik.com), при этом на Кубани отельеры удерживают тарифы ради загрузки на фоне замедления внутреннего туризма.

В топ-5 популярных курортных городов Ставрополья попали Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Минеральные воды и Железноводск. Лидером роста стал Кисловодск: на «Островке» бронирования выросли на 32%, а на «Яндекс Путешествия» — на 103%. Среди типов размещения на Ставрополье по данным «Островка» 28% всех бронирований приходится на апартаменты, 21% — на отели без звезд, 19% — гостевые дома, 10% — четырехзвездочные отели, 7% — трехзвездочные. Пять звезд и хостелы занимают по 1% рынка.

Оздоровительный туризм и велнес-отели в регионе привлекают все больше молодых туристов, которые хотят расслабиться и поддержать здоровье. В крае представлены предложения от среднего до премиального ценового сегмента, что делает регион привлекательным для различных групп туристов.

Станислав Маслаков