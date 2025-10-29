Кабардино-Балкария увеличила производство продукции АПК на 5,5% за 9 месяцев

В Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года сельхозпроизводство достигло 61 млрд руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 5,5%, пишет Telegram-канал администрации КБР.

За первое полугодие производство сельхозпродукции региона уже увеличилось на 4,6%, а к октябрю 2025 года рост поднялся до 5,5%. Ключевым драйвером стала продукция животноводства, где производство мяса скота и птицы на убой в живом весе выросло сразу на 8,7%. Поголовье скота увеличилось до 273 тыс. голов, а птицы — на 3,7%, до 4,76 тыс. Производство молока повысилось на 0,5%, яиц — на 1,5%. Рост наблюдается во всех категориях хозяйств.

В 2025 году урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур вырос по сравнению с 2024-м, когда урожай снизился из-за севооборота. Ожидается, что валовой сбор зерна превысит прошлогодние показатели не менее чем на 15%. Так, в Баксанском районе завершена уборка с урожайностью до 50-60 центнеров с гектара на площади почти 5 тыс. гектаров.

