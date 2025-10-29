Для Каспийского прибрежного кластера в Дагестане оформили 99 земельных участков

В Дагестане продолжается поэтапное создание особой экономической зоны «Каспийский прибрежный кластер», сообщает пресс-служба минимущества Дагестана.

На данный момент сформировано 99 земельных участков из запланированных 167, что позволяет готовить их к своевременной передаче инвесторам. По остальным 68 участкам издано распоряжение об их образовании. Общая площадь зоны составляет 228 гектаров. В рамках проекта планируется создать современную инфраструктуру с новыми рабочими местами, гостиничными комплексами, прогулочными зонами и благоустроенной набережной. Министерство имущественных и земельных отношений республики сообщает, что с части земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов, сняты обременения, проведены кадастровые работы и документы направлены в Росреестр. Работы идут с целью избежать бюрократических задержек и передать участки инвесторам в установленные сроки.

Особая экономическая зона является частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и позиционируется как важный драйвер экономического роста и развития туризма не только в Дагестане, но и во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Среди инвесторов уже есть интересующиеся компании с проектами туристско-рекреационных комплексов и молодежных научно-туристических центров. Планируется, что кластер привлечет туристов и обеспечит новые рабочие места не только в туризме, но и строительстве, сфере обслуживания и транспорте.

Станислав Маслаков