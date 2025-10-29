Главные новости за 29 октября. Ростов-на-Дону и область

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону приступили к прениям сторон по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для восьми подозреваемых.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Дмитрию Журавлеву, которого обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Выполняя указания кураторов, Журавлев 10 августа 2024 года разместил в сети интернет комментарий, направленный на оправдание террористической деятельности.

С января по октябрь 2025 года в Ростовской области количество корпоративных тендеров на системы защиты от беспилотников увеличилось на 43,4%, а на системы пожаротушения — на 27,4%.

Защита экс-главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко подала апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда об избрании ему меры пресечения. Ростовский областной суд рассмотрит жалобу в 14:00 часов 31 октября.

Бывший исполнительный директор агрохолдинга «Русагро» Александр Тарасов возглавил модную сеть Gloria Jeans, сменив на этой должности Максима Басова, который проработал в компании с июня 2024 года.