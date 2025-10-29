В Ростове жителя Волгограда осудили за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Дмитрию Журавлеву, которого обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доказано, что 3 мая 2023 года в Волгограде Журавлев позвонил представителям подконтрольной главному управлению разведки министерства обороны Украины организации и получил указание о дальнейшем скрытом общении в мессенджере. Фигурант на следующий день выразил желание и готовность конфиденциально сотрудничать и дал добровольное согласие выполнять для этого любые задания в интересах иностранного государства. Выполняя указания кураторов, Журавлев 10 августа 2024 года разместил в сети интернет комментарий, направленный на оправдание террористической деятельности. Подсудимый был задержан правоохранителями 9 октября.

По совокупности преступлений Дмитрию Журавлеву назначили семь лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев