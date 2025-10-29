В Ростовской области тендеры на системы защиты от БПЛА выросли на 43%

С января по октябрь 2025 года в Ростовской области количество корпоративных тендеров на системы защиты от беспилотников увеличилось на 43,4%, а на системы пожаротушения — на 27,4%. Об этом сообщили аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За исследуемый период спрос на защитные сетки вырос на 94,8%, на детекторы дронов — на на 75,5%. В прошлом году компании в основном закупали антидроновые ружья, станции и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В целом по России лидерами по закупкам систем защиты от БПЛА и системы пожаротушения стали Москва и Московская область (23,4% торгов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10,7%).

Мария Хоперская