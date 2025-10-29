Суд в Ростове рассмотрит апелляцию на заключение под стражу Алексея Логвиненко

Защита экс-главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко подала апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд рассмотрит жалобу в 14:00 часов 31 октября.

Как писал «Ъ-Ростов», экс-чиновника подозревают в том, что он вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. Ущерб городскому бюджету оценили в 47 млн рублей. Вину бывший Алексей Логвиненко не признал. Согласно постановлению Ленинского районного суда, он останется под стражей до 23 декабря.

Мария Хоперская