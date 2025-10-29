Александр Тарасов возглавил Gloria Jeans после ухода из «Русагро»

Бывший исполнительный директор агрохолдинга «Русагро» Александр Тарасов возглавил модную сеть Gloria Jeans, сменив на этой должности Максима Басова, который проработал в компании с июня 2024 года. Об этом сообщает издание «Агрономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, причиной смены руководства стали разногласия между господином Басовым и собственником компании относительно стратегии развития бизнеса. Освобождение от операционных обязанностей позволит бывшему топ-менеджеру сосредоточиться на собственных IT-проектах.

Сообщается, что в 2021 году Максим Басов совместно с основателем «Русагро» Вадимом Мошковичем создал две технологические компании — «Ассистагро» и «Цифровой фермер». Также он приобрел долю в сервисе доставки продуктов Elementaree, а в декабре 2024 года увеличил свою долю в образовательной платформе «Викиум» до 73,57%.

Для Александра Тарасова назначение в Gloria Jeans означает возвращение в знакомую компанию. С 2017 по 2022 год он занимал должность исполнительного вице-президента по финансам в модной сети, затем перешел в «Русагро» на позицию исполнительного директора, которую занимал до конца 2024 года. Ранее менеджер работал в ритейлерах «Копейка» и X5 Group.

Валентина Любашенко