В Краснодарском крае остаются 500 пострадавших дольщиков

В Едином реестре проблемных объектов Краснодарского края числятся четыре незавершенных объекта строительства, которые затрагивают права примерно 500 человек. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент по надзору в строительной сфере региона.

Один из объектов — «Южный берег» в Геленджике, который планировалось завершить в декабре 2020 года. Дольщикам этого проекта должны выплатить денежную компенсацию до конца 2025 года.

Три других долгостроя расположены в Краснодаре. Жилой комплекс «Анит-сити» планируют сдать к концу 2025 года. ЖК «Заря» и жилой комплекс «Луч» должны быть введены в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

«В отношении каждого объекта реализуется комплекс мер, направленных на восстановление прав граждан. Работа ведется в рамках межведомственного взаимодействия при активном участии органов прокуратуры Краснодарского края»,— отметили в департаменте.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что компания «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ», обследовавшая по заказу администрации Краснодара долгострой «замок» на Затоне, признала завершение его строительства нецелесообразным.

Нурий Бзасежев