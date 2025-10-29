Главные новости к утру 29 октября

Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В ночь на 29 октября, по информации Росавиации, московские аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обсудил альтернативные варианты санкций для оказания влияния на Россию на встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Атакующие россиян мошенники наиболее часто представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторов сотовой связи. Такие данные в рамках исследования к третьему международному форуму «Диалог о фейках 3.0» представила АНО «Диалог Регионы». Свои способности вовремя вычислить мошенника респонденты пока оценивают в среднем на тройку с плюсом.

Операционная компания сети спорттоваров Desport (экс-Decathlon) может быть признана банкротом. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы подал один из контрагентов — ООО «Спорт импекс». Общая сумма исков приближается к 850 млн руб. Случай может стать первым на рынке банкротством крупного ритейлера, пережившего ребрендинг после ухода западного владельца.

Российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука прибыла в Южную Корею для участия в саммите стран АТЭС. Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу, саммит форума с двумя пленарными заседаниями намечен на 31 октября и 1 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поддерживаемое США прекращение огня в секторе Газа не поставит под угрозу перемирие, несмотря на возобновившееся насилие и взаимные обвинения Израиля и палестинского движения «Хамас». По словам президента США, был убит израильский солдат. «Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар»,— сказал он.