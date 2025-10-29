Трамп: Израиль имел право на удар по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживаемое США прекращение огня в секторе Газа не поставит под угрозу перемирие, несмотря на возобновившееся насилие и взаимные обвинения Израиля и палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Господин Трамп заявил, что, по его данным, был убит израильский солдат. «Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, следует наносить ответный удар»,— сказал он.

Президент США подчеркнул, что «”Хамас” — это лишь малая часть мира на Ближнем Востоке, и им придется вести себя прилично». «Если они будут хорошими, они будут счастливы, а если они будут плохими, их уничтожат, их жизни придут к концу»,— добавил он.

Вечером 28 октября армия Израиля нанесла серию авиаударов в городе Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня. Руководство палестинского движения «Хамас» после начала авианалета заявило о приверженности перемирию. По данным органов здравоохранения Газы, в результате ударов погибли по меньшей мере 26 человек, уточняет Reuters. AFP сообщало о минимум 30 погибших.