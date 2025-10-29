Профилактика обмана

Атакующие россиян мошенники наиболее часто представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторов сотовой связи. Такие данные в рамках исследования к третьему международному форуму «Диалог о фейках 3.0» представила АНО «Диалог Регионы». Свои способности вовремя вычислить мошенника респонденты пока оценивают в среднем на тройку с плюсом.

К теме цифровой безопасности «активный интерес» проявляют большинство россиян, следует из опроса. Так, 43% респондентов «интересуются и ищут информацию на эту тему», а 58% «хотели бы получать дополнительную информацию». Запрос на «антифейковую диспансеризацию» чаще есть у женщин, в то время как мужчины больше уверены в «собственных навыках распознавания», отмечают исследователи. При этом интерес россиян к цифровой безопасности определяет личный опыт взаимодействия с мошенниками, указывают социологи: «Чем ощутимее финансовые потери, тем выше вовлеченность в тему защиты». Например, из тех, кто не сталкивался с мошенничеством за последнее время, активно ищут информацию на эту тему лишь 27%, а из тех, кто потерял свыше 10 тыс. руб.,— уже 62%.

Молодые люди реже заинтересованы в подобных сведениях в связи с «высокой уверенностью в собственных цифровых компетенциях». В среднем респонденты от 18 до 34 лет оценивают свою способность распознать фейки и мошенников на «4+» по пятибалльной шкале, пожилые граждане — на «3-», а все опрошенные в целом — на «3+», и последняя оценка не меняется с ноября 2024 года. Наиболее распространенные схемы мошенничества также не меняются на протяжении последних лет: чаще всего россияне сталкиваются с подложными сотрудниками финансовых организаций, правоохранительных структур и операторов сотовой связи (см. график).

Исследователи также напоминают, что новой отраслью современного мошенничества стали дипфейки, получившие развитие благодаря искусственному интеллекту. Об этом явлении осведомлены 59% респондентов, а лично с ним столкнулись 8%. Чаще всего россиян голосами знакомых просят одолжить деньги или поделиться персональными данными (11%) либо шантажируют распространением поддельных дискредитирующих кадров (5%). С фейковыми обращениями госорганов столкнулись 2% россиян.

Роскомнадзор обратил внимание на проблему фейковых рассылок от госорганов еще три года назад, когда такие случаи участились, комментирует результаты исследования политолог Константин Калачев. Чаще всего, по его оценке, подобными «письмами» пугают предпринимателей. «Если с фейковыми обращениями госорганов столкнулись 2% граждан, то это относительно немного»,— считает эксперт. Тем не менее людям нужно разъяснять, как проверить подлинность отправлений и куда обратиться, указывает политолог: «Призывов проявлять бдительность недостаточно, нужны тематические горячие линии правоохранительных органов».

