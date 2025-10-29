Делегация РФ прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС

Российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука прибыла в Южную Корею для участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает «РИА Новости». Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу, саммит форума с двумя пленарными заседаниями намечен на 31 октября и 1 ноября.

Республика Корея председательствует на форуме АТЭС в третий раз (ранее в 1991 и 2005 годах). Тема на нынешнем форуме заявлена как «Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай».

В форуме АТЭС участвует 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

По информации пресс-службы руководителя российской делегации, планируется обсуждение ряда соответствующих интересам РФ инициатив в области искусственного интеллекта и демографии, а также «выход на практические договоренности в приоритетных сферах диалога по экономической повестке». По итогам саммита ожидается принятие декларации лидеров АТЭС.

Эрнест Филипповский