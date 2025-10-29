Деспортивное поведение

Операционная компания сети спорттоваров Desport (экс-Decathlon) может быть признана банкротом. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы подал один из контрагентов — ООО «Спорт импекс». Общая сумма исков приближается к 850 млн руб. Случай может стать первым на рынке банкротством крупного ритейлера, пережившего ребрендинг после ухода западного владельца.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Спорт импекс» 22 октября обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО «Октоблу», основного юридического лица сети спортивных магазинов Desport, следует из картотеки дел. В самих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

АО «Октоблу» зарегистрировано в 2005 году. Компания была «дочкой» французской сети Decathlon, занимающейся производством и продажей спорттоваров. В России ритейлер работал с 2006 года, а в 2022 году решил уйти из страны. Тогда у компании было 57 магазинов. Бизнес Decathlon продал ООО АРМ. Эта компания в России также развивала в России по франшизе бренд Mango. Бенефициаром АО «Октоблу» в пояснениях к отчетности за 2024 год назван Вячеслав Мареев. Это партнер одного из основателей «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Вместе они владеют ООО «Атрилэнд», которое сдает в аренду помещения в ТЦ «Атриум» у станции метро «Курская» в Москве.

Согласно СПАРК, в 2024 году выручка АО «Октоблу» приблизилась 5 млрд руб., увеличившись почти в шесть раз год к году. Убыток составил почти 3 млрд руб. после прибыли в 2,6 млрд руб. в 2023 году. Сеть после смены собственника сократилась. Если на момент продажи Decathlon в нее входило 35 магазинов, сейчас — всего 22. Еще один объект готовится к открытию.

ООО «Спорт импекс» тоже занимается торговлей спорттоварами. Согласно СПАРК, владельцем бизнеса выступает предприниматель Михаил Трояновский. Выручка компании в 2024 году выросла на 17% год к году и составила 447 млн руб., чистая прибыль сократилась на 26%, до 78 млн руб. С 2014 года занимается поставками товаров немецкой марки Adidas для бокса и единоборств в Россию, Белоруссию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Армению, указано на сайте ее магазина Clinch.

Долг «Октоблу» перед «Спорт импекс» небольшой: в мае компания отсудила 2,1 млн руб. по договору поставки от 2014 года. Эта сумма лишь немного превышает установленный законом порог заявления на банкротство в 2 млн руб. В таких случаях, поясняет управляющий партнер «АльфаПро» Антон Солощенко, заявителем часто выступает дружественный должнику кредитор.

«Спорт импекс» — не единственный проблемный кредитор Desport. Всего к компании подано 123 иска на сумму 847,6 млн руб., следует из картотеки дел.

За год значение выросло в десятки раз. Если банкротства сети начнется, то, учитывая число ее кредиторов и сумму задолженностей, оно может растянуться лет на пять, предупреждает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

Уход с рынка «Октоблу» может стать первым банкротством компании, перешедшей российским бенефициарам после ухода с рынка головной западной компании, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Он не исключает, что в сделке по передаче этого актива могли быть прописаны условия возвращения Decathlon в Россию. Но потеря вряд ли станет существенной. Россия не была значительным рынком для сети и до 2022 года, поясняет господин Ванчугов.

Сеть Desport столкнулась с проблемами в контексте общего снижения спроса на спортивные товары. Количество профильных магазинов в России за год сократилось на 6%, до 3,8 тыс., из-за давления онлайн-торговли и общего снижения потребительской активности (см. “Ъ” от 2 сентября). Управляющий партнер BrandLab Александр Еременко говорит, что после ребрендинга сеть не проводила заметных кампаний, необходимых после простоя. В 2024 году она потратила на продвижение в интернете 100 млн руб.— в 15 раз меньше, чем «Спортмастер», констатирует он.

Число спортивных магазинов в крупных городах России на 1 августа 2025 года
Город Число магазинов Изменение год к году (%) Москва 437 –11,5 Санкт-Петербург 196 –6,2 Екатеринбург 80 2,6 Новосибирск 53 –19,7 Нижний Новгород 52 4,0 Казань 46 7,0 Краснодар 44 –2,2 Челябинск 42 –10,6 Ростов-на-Дону 42 –14,3 Пермь 39 –4,9 Омск 38 –17,4 Уфа 35 –7,9 Красноярск 33 –8,3 Самара 31 –18,4 Воронеж 23 –37,8 Волгоград 20 –4,8 Всего в России 3892 –6,0
Источник: «Яндекс Карты».

Виктория Колганова, Дарья Андрианова