Постпред США при НАТО обсудил с главой ЦРУ варианты давления на Россию

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обсудил альтернативные варианты санкций для влияния на Россию на встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

«У президента Трампа все карты на руках. Это лишь одна карта (санкции связанные с нефтью из РФ — “Ъ”.), которую он разыгрывает. Их гораздо больше. Сегодня я был с директором ЦРУ Рэтклиффом здесь, в Брюсселе, и мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и президент Трамп будет использовать их по мере необходимости»,— сказал он.

Господин Уитакер также заявил, что США в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на $2 млрд для передачи Украине.